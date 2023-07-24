Стали известны имена утонувших в Сиязани (обновлено) |
Азербайджанские баскетболистки стали чемпионками Европы (фото, видео) |
Губад Ибадоглу задержан за связи с FETÖ (обновлено) |
Cоратник Саакашвили: Грузия не готова воевать |
Блинкен: Россия уже проиграла |
Блинкен анонсировал поставки F-16 Украине |
Стражи порядка провели в Азербайджане операцию против FETÖ, есть задержанные |
Глобальный медиафорум в Шуше широко освещается мировыми СМИ |
Хогланд указал на важность поставок новых объемов азербайджанского газа для Европы |
Главное Мир

Грецию накроет аномальная жара

Грецию накроет аномальная жара

Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую жаркую погоду в Греции, которая раньше никогда не наблюдалась в истории метеонаблюдений страны. Об этом сообщает CNN.

«Мы, вероятно, переживём от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране», — сказал директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос.

Существует вероятность установления аномально жаркой погоды и на более продолжительный период, однако сейчас трудно делать прогнозы. Самая мощная тепловая волна, которая была когда-либо зафиксирована в Греции, длилась 12 дней, это произошло в июле 1987 года. Эксперт также сообщил, что температура в Афинах этим летом может установить новый исторический рекорд — 44,8 градуса по Цельсию. Прежнее достижение было зафиксировано в июне 2007 года.

Теги:
Из этой рубрики
Грецию накроет аномальная жара
Мир

Грецию накроет аномальная жара

2023/07/24, 00:57
Резников дал прогноз по вхождению Украины в НАТО
Мир

Резников дал прогноз по вхождению Украины в НАТО

2023/07/24, 00:38
Никсон в 1994 году предсказал вторжение России в Украину
Мир

Никсон в 1994 году предсказал вторжение России в Украину

2023/07/24, 00:03
Байден был уверен, что не доживет до 2020 года
Мир

Байден был уверен, что не доживет до 2020 года

2023/07/23, 23:52
Российский обстрел Одессы повредил греческое консульство
Мир

Российский обстрел Одессы повредил греческое консульство

2023/07/23, 22:49
Хаменеи настаивает на выдаче лиц, оскорбивших Коран, исламским странам
Мир

Хаменеи настаивает на выдаче лиц, оскорбивших Коран, исламским странам

2023/07/23, 22:47
Украина нуждается в полноценном воздушном щите, заявил Зеленский
Мир

Украина нуждается в полноценном воздушном щите, заявил Зеленский

2023/07/23, 21:35
Блинкен: Россия уже проиграла
Мир

Блинкен: Россия уже проиграла

2023/07/23, 21:03
Блинкен заявил о "тяжелом" контрнаступлении ВСУ
Мир

Блинкен заявил о «тяжелом» контрнаступлении ВСУ

2023/07/23, 20:01