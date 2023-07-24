Грецию накроет аномальная жара

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Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую жаркую погоду в Греции, которая раньше никогда не наблюдалась в истории метеонаблюдений страны. Об этом сообщает CNN.

«Мы, вероятно, переживём от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране», — сказал директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос.

Существует вероятность установления аномально жаркой погоды и на более продолжительный период, однако сейчас трудно делать прогнозы. Самая мощная тепловая волна, которая была когда-либо зафиксирована в Греции, длилась 12 дней, это произошло в июле 1987 года. Эксперт также сообщил, что температура в Афинах этим летом может установить новый исторический рекорд — 44,8 градуса по Цельсию. Прежнее достижение было зафиксировано в июне 2007 года.