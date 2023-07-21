Трампа будут судить 20 мая 2024 года

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Федеральный судья, рассматривающий дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами, назначил судебное разбирательство на 20 мая 2024 года. Об этом говорится в постановлении суда, сообщает Reuters.

Судебный процесс над Трампом состоится менее чем за полгода до выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Как известно, экс-президент является основным потенциальным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах.

Прокуроры просили назначить судебное разбирательство в декабре, а сторона защиты уверяла, что потребности назначать дату пока нет.