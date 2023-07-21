Алиев: Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны

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Проект «Южный газовый коридор» уже успешно реализован, и за два года Азербайджан стал важным поставщиком газа в Европу.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Его слова приводит «Азертадж».

Напомнив, что председатель Еврокомиссии назвал Азербайджан надежным партнером, а еврокомиссар по энергетике назвал нашу страну общеевропейским поставщиком газа, глава государства отметил: «Безусловно, география поставок нашего газа в Европу расширяется. Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны».