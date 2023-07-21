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Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Шушинской городской больницы (фото)

Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Шушинской городской больницы (фото)

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Шушинской городской больницы на 90 коек.

Глава государства был проинформирован о проводимой работе, передает Азертадж.

Напомним, что фундамент Шушинской городской больницы был заложен 7 ноября 2021 года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Было сообщено, что строительство здания больницы, возводимого на площади 3,7 гектара, было начато в январе текущего года. Здание больницы состоит из 6 корпусов, из которых 4 – четырехэтажные, а 2 – одноэтажные. Подвальная часть здания будет использоваться как стационарная медицинская служба и убежище, а при необходимости будет функционировать и как военный госпиталь. На участке стационарных услуг будут функционировать приемная, терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, родильное, гинекологическое отделения, отделения инфекционных болезней, анестезиологии-реанимации, гемодиализа.

На участке амбулаторных услуг будут созданы консультативная поликлиника, детская поликлиника, отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Станция скорой медицинской помощи больницы будет оснащена отвечающим современным стандартам медицинским оборудованием, которое требует крупных средств, – магнитно-резонансным томографом мощностью 1,5 Тл и компьютерным томографом 32 срезовой конфигурации. В каждую смену на станции будут действовать четыре бригады.

На территории Шушинской городской больницы будут также построены Центр гигиены и эпидемиологии, Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, корпуса инфекционных заболеваний и гемодиализа.

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