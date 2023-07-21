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Посол Азербайджана в Украине посетил Ирпень для оценки проектов, которые реализует Азербайджан

Посол Азербайджана в Украине посетил Ирпень для оценки проектов, которые реализует Азербайджан

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев посетил Ирпень.

Целью визита является предварительная оценка проектов восстановления с участием Азербайджана, объявленных на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщает Report.

Делегация проведет предварительную оценку инфраструктурных проектов, которые Азербайджан будет реализовывать в этом городе.

Сначала дипломат посетил Ирпенский городской парк Дружбы имени академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к памятнику академику Зарифе Алиевой.

Посол также посетил Ирпенский гуманитарный лицей «Лінгвіст» имени Зарифы Алиевой городского совета Киева. Этому учебному заведению был нанесен значительный ущерб в результате военных действий.

Благодаря благотворительной помощи Государственной нефтяной компании (SOCAR) в лицее были заменены кровля и окна, в классных комнатах проведен текущий ремонт, обновлена система отопления. В настоящее время на средства SOCAR продолжаются работы по утеплению фасада здания лицея, также предусмотрен ремонт убежища.

Посол С.Мардалиев также посетит Ирпенский медицинский центр, Центральный Дом культуры, здание которого полностью сгорело в результате военных действий, территорию, где планируется построить Центр искусств, Ирпенскую детско-юношескую спортивную школу, часть здания которой была полностью разрушена в результате военных действий, район, где будет реконструирован жилой дом на Гостомельском шоссе, 3.

Дипломат также встретится с главой города Ирпень в здании городского совета Ирпеня.

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