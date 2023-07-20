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Украина объявила целями суда, идущие в российские порты Черного моря

Украина объявила целями суда, идущие в российские порты Черного моря

Министерство обороны Украины сделало заявление о движении кораблей в акватории Черного моря. Речь идет о судах, курсирующих в порты РФ, или в находящихся на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Как заявили в ведомстве, Россия начала открыто угрожать гражданским судам которые перевозят продукты питания из украинских портов. В последние дни Кремль превратил Черное море в зону опасности. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство.

«Кроме этого в Минобороны отметили, что судьба крейсера «Москва» доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море.

«Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками», – сказано в сообщении.

Также с 05:00 20 июля 2023 года в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины, судоходство запрещено как опасное.

«Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована», – написали в Минобороны.

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