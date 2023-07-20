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Пашинян заявил, что ему не удалось договориться с Алиевым по Лачинской дороге

Пашинян заявил, что ему не удалось договориться с Алиевым по Лачинской дороге

Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе с точки зрения «разблокирования» Лачинской дороги не дала результатов.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании армянского парламента.

По его словам, на встрече 15 июля стороны подтвердили территориальную целостность друг друга и намерение провести делимитацию и демаркацию границе на основе Алматинской декларации. В ближайшее время предстоит уточнить картографическую основу разграничения.

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