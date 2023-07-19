Резников: F-16 будут, это уже хорошая новость |
Пожар в Хызы (фото, видео) |
«Венский вальс под дудук»: МИД Австрии обслуживает по Карабаху интересы Кремля |
Стамбул подготовят к возможному разрушительному землетрясению |
Предотвращена попытка сепаратистов установить фортификационные сооружения в Агдамском направлении |
МИД: Утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» являются политической авантюрой Армении |
Начался священный Мухаррам |
Зеленский: Россия хочет лишить независимости бывшие республики Советского Союза |
Азербайджан представил отчет об армянском минном терроре |
Главное Общество

Пожар в Хызы (фото, видео)

Пожар в Хызы (фото, видео)

В Хызы в горной местности произошел пожар.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На «горячую линию» министерства 112 поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарабулаг.

Пожар в Хызы (фото, видео) Пожар в Хызы (фото, видео) Пожар в Хызы (фото, видео) Пожар в Хызы (фото, видео)

На место незамедлительно были привлечены силы Хызинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар был локализован сотрудниками Государственной службы пожарной охраны. Густая лесистая местность была защищена от огня.

Теги:
Из этой рубрики
ПО "Азеригаз" завершает подготовку к осенне-зимнему сезону
Общество

ПО «Азеригаз» завершает подготовку к осенне-зимнему сезону

2023/07/19, 19:21
В поселке Пиршаги утонул ребенок
Общество

В поселке Пиршаги утонул ребенок

2023/07/19, 18:51
В Баку женщина заказала мужа
Общество

В Баку женщина заказала мужа

2023/07/19, 18:20
Пожар в Хызы (фото, видео)
Общество

Пожар в Хызы (фото, видео)

2023/07/19, 18:02
Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана
Общество

Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана

2023/07/19, 16:59
Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»
Общество

Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»

2023/07/19, 16:29
Приостановлена подача газа в Сабунчинский район Баку
Общество

Приостановлена подача газа в Сабунчинский район Баку

2023/07/19, 16:15
Сколько в Азербайджане больных СПИДом?
Общество

Сколько в Азербайджане больных СПИДом?

2023/07/19, 15:45
Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана
Общество

Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана

2023/07/19, 15:31