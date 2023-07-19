Азербайджан увеличил экспорт в Казахстан почти в 3 раза

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За январь-июнь 2023 года Азербайджан экспортировал в Казахстан продукцию на 60 млн 180 тыс. долларов, сообщает «Азертадж».

По данным Государственного таможенного комитета, этот показатель в 2,6 раза или на 36 млн 956 тыс. долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В соответствующий период 2022 года из Азербайджана в Казахстан была экспортирована продукция на 23 млн 224 тыс. долларов. По итогам января-июня текущего года доля торговли с Казахстаном в общем товарообороте страны составила 0,83 процентов.