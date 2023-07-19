Во Франции более 1 тыс. участников беспорядков получили тюремные сроки

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Во Франции приговорили к тюремному заключению более 1 тыс. участников беспорядков в конце июня и начале июля.

Об этом в эфире радиостанции RTL заявил министр юстиции республики Эрик Дюпон-Моретти.

«1 056 человек были приговорены к лишению свободы, из них 742 человека получили реальные сроки. Средний срок заключения составляет 8,2 месяца. 600 человек уже были направлены в места лишения свободы», – сказал министр.

Моретти подчеркнул, что всего было вынесено 1 278 судебных решений, 95 процентов из которых обвинительные приговоры.

Дюпон-Моретти также отметил, что в ближайшее время пройдут судебные процессы в отношении родителей, чьи дети участвовали в погромах.