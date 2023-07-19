Макрон: Мелкий мошенник или интриган?

202 Просмотров

Связь президента Франции Эммануэля Макрона со службой такси Uber в бытность его министром экономики, а также информация о расширении компанией сферы своего влияния в нарушение французских законов находятся в центре внимания французских СМИ. Речь идет о коррупционной схеме, по которой Uber в обход законодательства укреплял и расширял свою деятельность во Франции.

Согласно последним опубликованным документам, Макрон согласился на скрытую от общественности сделку с официальными представителями компании Uber, чтобы сократить количество учебных часов, которые должны пройти водители перед тем, как приступить к работе в компании, что является серьезным нарушением. Но что предложили руководители Uber министру экономики взамен?

Причина, по которой министр Макрон занимался незаконной деятельностью, понятна. Следовало бы проверить финансовую отчетность и тех компаний, которые финансировали президентскую кампанию Макрона. Уверены, что всплывет много любопытного.

У французского общества, больше неспособного терпеть самодурство президента Франции Эммануэль Макрона, появилась еще одна причина ненавидеть его. Теперь стало ясно, что президент Франции начал процесс уничтожения французской экономики еще будучи министром, злоупотребляя своими полномочиями и нарушая законодательство в пользу иностранной корпорации Uber.

В 2014 году Uber запустил новую услугу «частный водитель» вопреки французскому законодательству. Как ни странно, но это совпало с первом годом назначения Макрона министром экономики Франции. Все бы ничего, поскольку это напрямую касается внутренних дел Франции, то есть выбирать себе коррумпированного президента или нет, но вот то, что Макрон в своей внешней политике пытается вмешаться во внутренние дела чужих государств, вызывает как минимум возмущение. Макрон, который нарушает законодательство Франции, не имеет морального права вмешиваться во внутренние дела других стран. Ему бы для начала в своем доме разобраться.

Что может президент, который не заботится о благополучии своего народа, обещать другим? Может ли он служить примером для других стран? Думаем, ответ очевиден. Отдельный вопрос вызывает то, как этот человек, который еще на посту министра экономики «отличился» не лучшим образом, предав интересы Франции и продавшись иностранной корпорации, стал президентом во второй раз. Сама «прозрачность» этого процесса вызывает ряд вопросов.

Согласно раскрывшимся обстоятельствам, Макрон подписал тайную сделку с американской компанией Uber в 2015 году и тут же попал под влияние лоббистов компании, посещавших его. Очевидно, что президент стал инструментом в руках лоббистов зарубежных стран и корпораций. Не исключением здесь является и армянское лобби. Сегодня, когда большинство французов страдает от безработицы и отсутствия эффективной деятельности социальных услуг, президент Эммануэль Макрон – единственный, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

В этой связи возникает ряд вопросов к президенту Франции, который по идее должен быть гарантом конституции и законов республики. Вспомним недавнюю встречу Макрона с армянской диаспорой Марселя, где он обещал им «восстановить справедливость», и заявил, что «делает все для Арцаха». Как президент одной страны, который не в состоянии бороться за права и интересы собственных граждан, может обеспечить «справедливость» для другой? Было бы не плохо, если бы этот вопрос задали себе и армяне.

А тем временем непрекращающиеся митинги во Франции, подавляемые с особой жестокостью полицией, снижают рейтинг одобрения президента Франции, он теперь находится на уровне чуть более 30%. А если добавить сюда Ubergate и детали участия Макрона в коррупционных схемах, то появляются сомнения относительно того, насколько Эммануэля можно считать легитимным президентом Франции.

О Макроне писали много, называя его «Новым Наполеоном» Франции. Однако Наполеон, будучи императором и жестким управленцем, параллельно сделал много благого, провел реформы, плодами которых французы пользуются по сей день. Но у Макрона из инструментов остались только коррупция и дубинка, которой он любит часто размахивать, пытаясь усмирить свой народ.

Саттар Абубекиров