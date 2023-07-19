Bloomberg: Анкара вряд ли пойдет на военное сопровождение судов из украинских портов

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После завершения зерновой сделки властям Украины требуется поддержка Турции в вопросе военного сопровождения судов, которые выходят из украинских портов.

Однако представляется маловероятным, что Анкара предпримет подобные шаги, сообщает, ссылаясь на турецкого чиновника, агентство Bloomberg.

По сведениям источника, турецкие власти считают такие действия слишком рискованными и не будут ставить под удар свои военные корабли. Анкара вместо этого сосредоточит свои усилия на продлении зерновой сделки с участием России.

Поставки украинской сельскохозяйственной продукции, отмечает Bloomberg, наземным или речным транспортом являются возможными, но их стоимость значительно выше перевозок по Черному морю.

Представитель ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пол Маркидес высказал мнение, что отправление их судов в украинские порты до восстановления коридоров небезопасно, поэтому судовладельцы вряд ли пойдут на такой рискованный шаг.