В Евросоюзе заявили, что Турция не станет его членом в 2024 году и даже не получит безвиз

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Турция не станет членом Европейского союза в 2024 году, объединение пока не готово предоставить Анкаре даже безвизовый режим.

Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано газете «Известия».

Процесс присоединения к Евросоюзу, сказал Стано, говоря о перспективах Турции, занимает годы, а не часы.

Он также подчеркнул, что решение о либерализации визового режима принимается членами ЕС после того, как страна, намеревающаяся получить данный статус, выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы.

Как заявил изданию депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, он не видит смысла в возобновлении переговоров с Анкарой.

При этом газета отмечает, что тема членства Турции будет обсуждена. По данным турецкой газеты Hürriyet, первые сигналы о направлении развития данного вопроса будут даны на встрече глав МИД стран ЕС 20 июля.