Мирзоян обсудил с Хельгой Шмидт вопросы безопасности на Южном Кавказе

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении.

Стороны обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе. В ходе встречи обсуждены основные вопросы региональной повестки дня. Отмечена деятельность и роль ОБСЕ на фоне существующих вызовов.

A.Мирзоян проинформировал генерального секретаря ОБСЕ о состоянии безопасности на Южном Кавказе, а также о последних событиях в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.