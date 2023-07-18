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Мирзоян обсудил с Хельгой Шмидт вопросы безопасности на Южном Кавказе

Мирзоян обсудил с Хельгой Шмидт вопросы безопасности на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении.

Стороны обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе. В ходе встречи обсуждены основные вопросы региональной повестки дня. Отмечена деятельность и роль ОБСЕ на фоне существующих вызовов.

A.Мирзоян проинформировал генерального секретаря ОБСЕ о состоянии безопасности на Южном Кавказе, а также о последних событиях в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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