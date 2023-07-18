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Турция и Саудовская Аравия ведут тайные переговоры с Россией

Турция и Саудовская Аравия ведут тайные переговоры с Россией

Турция и Саудовская Аравия в качестве посредников пытаются договориться о репатриации украинских детей, которых депортировали в РФ, удерживают в детских домах или отдали российским семьям. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на ознакомленных с переговорами четырех человек.

Как пишет издание, официальные лица в Киеве и Москве в рамках «посреднического процесса» составляют списки, в которые входят тысячи детей, принудительно вывезенных россиянами из Украины с начала полномасштабного вторжения.

«Чрезвычайно чувствительные переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев, указывают на то, что третьи стороны все еще ищут пути достижения компромиссов между Украиной и Россией в надежде, что они могут стать каналами для потенциальных мирных переговоров, направленных на прекращение войны», — говорится в материале FT.

По слова двух собеседников газеты, в дискуссиях также участвует российский олигарх Роман Абрамович, который уже был задействован в переговорах между делегациями Украины и РФ. Один из неназванных дипломатов заявил FT, что Эр-Рияд поднял вопрос о депортированных украинских детях на встрече с чиновниками нескольких стран G20 в Копенгагене в июне и получил одобрение от Запада.

Собеседник газеты говорит, что этот вопрос очень чувствительный, и «никто никому не доверяет», поэтому Москве и Киеву нужен независимый посредник, у которого будут данные с обеих сторон.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила изданию, что прямой коммуникации с Москвой по этому поводу нет и «никаких переговоров в этом направлении не может быть, потому что это не вопрос обмена военнопленными, это гражданские лица, это дети».

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