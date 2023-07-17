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Октай поблагодарил Азербайджан за поддержку во время разрушительного землетрясения в Турции

Октай поблагодарил Азербайджан за поддержку во время разрушительного землетрясения в Турции

17 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуатом Октаем. Об этом сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что связи между нашими странами вызывают глубокое удовлетворение, Фуат Октай сказал, что двусторонние отношения развиваются на основе принципа «Одна нация, два государства». Он отметил важность дальнейшего развития азербайджано-турецких отношений, которые с подписанием Шушинской декларации официально поднялись на уровень союзничества, на основе целей и задач, вытекающих из данного документа.

Подчеркнув значение того, что Азербайджан находился рядом с Турцией во время произошедшего в стране землетрясения, председатель комитета ВНСТ поблагодарил за поддержку.

Выразив удовлетворение расширением торгово-экономических связей, Фуат Октай высоко оценил усилия наших стран, направленные на расширение сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Он также еще раз довел до внимания серьезную обеспокоенность Турции установлением в Армении памятника террористам «Немезис».

Фуат Октай коснулся вопросов сотрудничества наших стран в области энергетики, образования, в военной, военно-технической, оборонной и других сферах.

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