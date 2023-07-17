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Главное Общество

В Гейгельском районе обнаружено тело утопленника

В Гейгельском районе обнаружено тело утопленника

Тело пропавшего без вести было обнаружено в озере.

Об этом заявил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) капитан полиции Ашгин Гасымов.

Было отмечено, что 17 июля в отдел полиции Кельбаджарского района поступила информация о пропаже на территории Гёйгельского района жителя села Чайговушан Имамаддина Гумбатова 1978 г.р, сообщает «Репорт».

В результате совместных поисковых мероприятий сотрудников полиции Кельбаджарского и Гёйгельского районов Тело И.Гумбатова было обнаружено в одном из озер на территории Гейгельского района.

На место происшествия были привлечены сотрудники прокуратуры. По предварительной версии, покойный покончил жизнь самоубийством.

Расследование по данному факту продолжается.

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