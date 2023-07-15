Бен Уоллес подумывает об отставке

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подумывает об отставке осенью, пишет The Times.

Премьер-министр Риши Сунак готовит перестановки в своем правительстве перед следующими выборами. Уоллес считает, что его время на посту главы Минобороны подходит к концу и обдумывает возможность вовсе уйти из политики.

«Эта перестановка касается будущего, и Риши представит общественности обновленную команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него естественно отойти в сторону», — сказал изданию высокопоставленный источник в правительстве.

Среди возможных преемников газета называет замглавы Минфина Джона Глена, замглавы МВД Тома Тугендхата и замглавы МИД Энн-Мари Тревельян.

The Times связывает возможную отставку главы Минобороны с тем, что премьер не смог убедить президента США Джо Байдена и других мировых лидеров поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга.