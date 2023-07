В Лондоне экоактивисты саботировали открытие музфестиваля (видео)

В Лондоне прошла очередная акция экоактивистов, было прервано открытие фестиваля классической музыки BBC Proms в Альберт-холле. Об этом информирует в «Твиттере» движение Just Stop Oil.

В акции участвовали 38-летняя Кейт Логан и 29-летняя Пиа Бастид. Они остановили концерт, выбежав на сцену с плакатами. Ажиотированных дам быстро увели, и музыканты смогли продолжить выступление.

По словам старшей из женщин, когда-то она сама стояла на сцене Альберт-холла в составе молодёжного хора, а теперь вынуждена срывать концерт здесь, чтобы привлечь внимание к экологическому кризису.

We Cannot Afford to Fiddle While Rome Burns — Just Stop Oil Disrupt the Proms

Two Just Stop Oil supporters have ran onto the stage at the @RoyalAlbertHall on the opening night of the @bbcproms

Not dancing to the Government’s tune? Sign up at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/WJdqx9GKTs

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) July 14, 2023