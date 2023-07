Гаджизаде: Суд продолжает разоблачать армянскую ложь

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал решение Международного суда об отклонении запроса Армении.

«Постановление Международного суда еще раз подтверждает, что запрос Армении о выведении пограничников Азербайджана с пограничного пункта пропуска Лачин и дороги был единогласно отклонен. Суд продолжает разоблачать армянскую ложь», – написал он в соцсети «Твиттер».

IT IS PUBLIC:📢 Order by @CIJ_ICJ once again confirms that Armenia’s request to induce #Azerbaijan to withdraw border guards from the Lachin checkpoint and the road were unanimously rejected.

The Court continues to expose #Armenian lies. https://t.co/D6VwdMMjCu

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) July 14, 2023