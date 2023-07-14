Песков отрицает продление зерновой сделки |
Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку |
ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, вызывающим рак |
Глава сената Франции призвал Макрона ускорить поставки французского вооружения Армении |
В ЮАР заявили, что «были бы счастливы, если бы Путин не приехал» на саммит БРИКС |
В России на ядерном заводе прогремел взрыв |
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжалинском и Нахчыванском направлениях |
Читатели Tg-канала Minval — LIVE: Россия уйдет из Карабаха в 2025 году |
Кремль срывает переговоры: Москва задействовала план по масштабной дестабилизации |
Главное Мир

Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» (видео)

Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» (видео)

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» участвуют в подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Беларуси в ходе занятий в районе города Осиповичи Могилевской области.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Песков отрицает продление зерновой сделки
Мир

Песков отрицает продление зерновой сделки

2023/07/14, 18:43
В Москве задержан экс-полковник ФСБ
Мир

В Москве задержан экс-полковник ФСБ

2023/07/14, 18:39
Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» (видео)
Мир

Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» (видео)

2023/07/14, 17:48
Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку
Мир

Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку

2023/07/14, 17:21
Эстонская разведка: ВСУ близки к крупному успеху на фронте
Мир

Эстонская разведка: ВСУ близки к крупному успеху на фронте

2023/07/14, 17:06
"Вагнеровцев" привлекли к подготовке территориальных войск Беларуси
Мир

«Вагнеровцев» привлекли к подготовке территориальных войск Беларуси

2023/07/14, 16:50
Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию в августе
Мир

Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию в августе

2023/07/14, 16:40
Президент Зимбабве подписал закон, запрещающий критику государства
Мир

Президент Зимбабве подписал закон, запрещающий критику государства

2023/07/14, 16:36
В ЮАР заявили, что "были бы счастливы, если бы Путин не приехал" на саммит БРИКС
Мир

В ЮАР заявили, что «были бы счастливы, если бы Путин не приехал» на саммит БРИКС

2023/07/14, 16:13