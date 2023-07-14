Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» (видео)

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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» участвуют в подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Беларуси в ходе занятий в районе города Осиповичи Могилевской области.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», – говорится в сообщении.