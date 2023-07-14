В России на ядерном заводе прогремел взрыв

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Авария случилась на объекте «Росатома» в Новоуральске — на Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Госпитализировали больше сотни рабочих, один умер на месте.

Власти просят жителей не выходить из дома и не открывать окна. При этом мэр призвал сохранять спокойствие: «Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем».

Врачей, находившихся на выходном или в отпуске, просят срочно выйти на смену.