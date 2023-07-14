Песков отрицает продление зерновой сделки |
Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку |
ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, вызывающим рак |
Глава сената Франции призвал Макрона ускорить поставки французского вооружения Армении |
В ЮАР заявили, что «были бы счастливы, если бы Путин не приехал» на саммит БРИКС |
В России на ядерном заводе прогремел взрыв |
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжалинском и Нахчыванском направлениях |
Читатели Tg-канала Minval — LIVE: Россия уйдет из Карабаха в 2025 году |
Кремль срывает переговоры: Москва задействовала план по масштабной дестабилизации |
Главное Мир

В России на ядерном заводе прогремел взрыв

В России на ядерном заводе прогремел взрыв

Авария случилась на объекте «Росатома» в Новоуральске — на Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Госпитализировали больше сотни рабочих, один умер на месте.

Власти просят жителей не выходить из дома и не открывать окна. При этом мэр призвал сохранять спокойствие: «Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем».

Врачей, находившихся на выходном или в отпуске, просят срочно выйти на смену.

Теги:
Из этой рубрики
Песков отрицает продление зерновой сделки
Мир

Песков отрицает продление зерновой сделки

2023/07/14, 18:43
В Москве задержан экс-полковник ФСБ
Мир

В Москве задержан экс-полковник ФСБ

2023/07/14, 18:39
Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» (видео)
Мир

Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» (видео)

2023/07/14, 17:48
Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку
Мир

Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку

2023/07/14, 17:21
Эстонская разведка: ВСУ близки к крупному успеху на фронте
Мир

Эстонская разведка: ВСУ близки к крупному успеху на фронте

2023/07/14, 17:06
"Вагнеровцев" привлекли к подготовке территориальных войск Беларуси
Мир

«Вагнеровцев» привлекли к подготовке территориальных войск Беларуси

2023/07/14, 16:50
Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию в августе
Мир

Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию в августе

2023/07/14, 16:40
Президент Зимбабве подписал закон, запрещающий критику государства
Мир

Президент Зимбабве подписал закон, запрещающий критику государства

2023/07/14, 16:36
В ЮАР заявили, что "были бы счастливы, если бы Путин не приехал" на саммит БРИКС
Мир

В ЮАР заявили, что «были бы счастливы, если бы Путин не приехал» на саммит БРИКС

2023/07/14, 16:13