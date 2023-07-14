СМИ: Джонсон поставил под угрозу расследование по ковиду, забыв пароль от телефона

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не может передать независимой комиссии, расследующей действия властей в ответ на пандемию коронавируса, свою переписку в мессенджере WhatsApp на старом мобильном телефоне, поскольку забыл от него пароль.

Об этом в сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По ее информации, Джонсон не может «со стопроцентной уверенностью» вспомнить пароль от смартфона, которым он перестал пользоваться в мае 2021 года. Как поясняет издание, в случае неправильного ввода пароля iPhone бывшего премьера может автоматически заблокироваться, а его содержимое будет удалено. Газета добавила, что с целью не допустить этого правительственные эксперты в области безопасности получили доступ к телефону.

В мае 2021 году Джонсону было рекомендовано перестать пользоваться этим смартфоном по соображениям безопасности после того, как выяснилось, что его номер был в открытом доступе в интернете на протяжении 15 лет, напомнила The Times. Тем временем представитель бывшего премьера заявил телеканалу Sky News, что назначенные правительством технические специалисты продолжают работать над «безопасным изъятием информации из устройства».