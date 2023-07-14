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В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России

В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России

По информации помощника генерального секретаря ООН, Халеда Хиари, на заседании Совета Безопасности ООН было заявлено, что в ходе недавнего запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР, она упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Хиари не раскрыл источник этой информации. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило, что в среду был проведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасонпхо-18». Испытания, которыми руководил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, были направлены на проверку технической состоятельности и надежности МБР, и, по сообщениям, не представляли угрозы для безопасности соседних стран.

Хиари указал, что ракета была запущена с траектории, проходящей над районом Пхеньян в 10:00 по местному времени. Сообщается, что она пролетела около 1001 км и достигла высоты в 6648,4 км, а затем упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Длительность полета составила около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в истории КНДР.

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