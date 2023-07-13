СМИ: Суровикин находится под стражей |
Ллойд Остин уверен во вступлении Украины в НАТО после войны с Россией |
Маркедонов: Россия теряет политическую эксклюзивность в армяно-азербайджанском урегулировании |
Гасанов и Галант заявили о необходимости расширения связей по безопасности (фото) |
Алиев рассказал Блинкену о провокациях и попытках контрабанды со стороны армян на ППП «Лачин» |
Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля |
Эли Коэн заявил, что Иран стоит за попыткой теракт в посольстве Израиля в Баку |
Макрону прислали отрезанный палец |
Блинкен в телефонном разговоре с Алиевым обсудил мирные переговоры Азербайджана и Армении |
Главное Странности

Минобороны России выдало «мобикам» оружие 1940-х годов (видео)

Минобороны России выдало «мобикам» оружие 1940-х годов (видео)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своим солдатам настоящие раритеты времен Второй мировой войны. Так, украинский журналист Денис Казанский высмеял видео с военными, которые с увлечением рассматривают «новое» снабжение оружия от Минобороны РФ.

В частности, на видео военный продемонстрировал пистолет-пулемет Судаева, самозарядный карабин Симонова, пистолет-пулемет Шпагина и другое вооружение.

«Шойгу прислал новое оружие луганским мобикам в «армию ЛНР». Пистолет-пулемет Судаева, ППШ, СКС и другие раритеты начала 1940-х, которые можно видеть в советских фильмах о войне.

Деды воевали – и мобики повоюют. Против «Хаймарса» как раз лучше ППШ ничего нет. Вообще, самое удивительное, что в результате они покорно с этими экспонатами и пойдут на забой в мясной штурм, вместо того чтобы своих командиров повесить», – написал Казанский.

Теги:
Из этой рубрики
Минобороны России выдало «мобикам» оружие 1940-х годов (видео)
Странности

Минобороны России выдало «мобикам» оружие 1940-х годов (видео)

2023/07/13, 16:43
У Соловьева снова истерика (видео)
Странности

У Соловьева снова истерика (видео)

2023/07/13, 13:49
Почему в МККК не желают переключать транзит на Агдам и Барду
Странности

Почему в МККК не желают переключать транзит на Агдам и Барду

2023/07/13, 10:36
"Вагнеровцы" сдают оружие (видео)
Странности

«Вагнеровцы» сдают оружие (видео)

2023/07/13, 01:00
Медведев: Ничего другого сбрендивший Запад придумать не мог
Странности

Медведев: Ничего другого сбрендивший Запад придумать не мог

2023/07/12, 00:31
В Германии злоумышленники сожгли Коран
Странности

В Германии злоумышленники сожгли Коран

2023/07/10, 23:34
Путин наградил племянника Кадырова
Странности

Путин наградил племянника Кадырова

2023/07/10, 22:43
В Иране девушкам без хиджаба объявляют выговор и отстраняют от обучения
Странности

В Иране девушкам без хиджаба объявляют выговор и отстраняют от обучения

2023/07/10, 19:43
Варданян помогал Чубайсу отмывать деньги
Странности

Варданян помогал Чубайсу отмывать деньги

2023/07/10, 16:42