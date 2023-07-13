Минобороны России выдало «мобикам» оружие 1940-х годов (видео)

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своим солдатам настоящие раритеты времен Второй мировой войны. Так, украинский журналист Денис Казанский высмеял видео с военными, которые с увлечением рассматривают «новое» снабжение оружия от Минобороны РФ.

В частности, на видео военный продемонстрировал пистолет-пулемет Судаева, самозарядный карабин Симонова, пистолет-пулемет Шпагина и другое вооружение.

«Шойгу прислал новое оружие луганским мобикам в «армию ЛНР». Пистолет-пулемет Судаева, ППШ, СКС и другие раритеты начала 1940-х, которые можно видеть в советских фильмах о войне.

Деды воевали – и мобики повоюют. Против «Хаймарса» как раз лучше ППШ ничего нет. Вообще, самое удивительное, что в результате они покорно с этими экспонатами и пойдут на забой в мясной штурм, вместо того чтобы своих командиров повесить», – написал Казанский.