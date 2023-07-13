В Габале задержан разыскиваемый три года гражданин Омана

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Габалинского района, был задержан гражданин Омана Закария Абдулла Хасан, находившийся в розыске с 2021 года.

Об сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что иностранец был привлечен к ответственности по статье 178.3.2 Уголовного кодекса АР (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере).

Так, около 3 лет он скрывался в Баку, а также в других регионах республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, было выявлено местонахождение данного лица в городе Баку, подозреваемый был арестован и передан в соответствующие инстанции.