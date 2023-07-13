Кулеба: Украина получит F-16, а Россия это проглотит

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Украина получит истребители F-16, несмотря на угрожающие заявления России. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter в четверг, 13 июля.

«Единственная угроза России – украинский солдат. Вот кого Путин и компания должны бояться больше всего. Украина получит F-16 по графику. Россия это проглотит, несмотря на болтовню Лаврова», – отметил Кулеба.

Его комментарий появился в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине западных истребителей F-16 как «ядерную угрозу» и «пример крайне опасного развития событий».

«Мы проинформировали ядерные государства США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения здесь не помогут… Сам факт появления подобных систем в Вооруженных силах Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил Лавров.