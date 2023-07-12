Министр обороны Британии – украинцам: Люди хотят видеть вашу благодарность, мы не Amazon

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намекнул, что Украине нужно активнее выражать благодарность за помощь Запада. Так он прокомментировал вчерашние резкие высказывания Владимира Зеленского, который выразил недовольство коммюнике альянса.

По словам Уоллеса, украинцы так торопятся получить всю возможную помощь, что они не всегда говорят спасибо за то, что уже передано.

«Нравится нам это или нет, но люди хотят увидеть чуточку благодарности», — цитирует BBC слова министра, сказанные в ходе брифинга на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

По мнению Уоллеса, такие настойчивые требования могут привести к отчуждению некоторых союзников. Уоллес рассказал, что когда в прошлом году он приехал в Украину, ему сразу выдали список необходимого оружия.

«„Знаете, мы не Amazon“, — я сказал им это в прошлом году, после того как ехал 11 часов, чтобы получить список», – сказал он.