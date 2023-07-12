Западная пресса: Эрдоган стал «могущественным как никогда» |
Министр обороны Израиля летит в Азербайджан, чтобы обсудить дипломатию и оборону |
МИД: Международный суд отклонил требование Армении, не обнаружив нарушений на Лачинской дороге |
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана |
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армян |
Госдеп: Вступление Украины в НАТО во время боев означало бы войну США с Россией |
МИД: Армения подрывает основную гуманитарную миссию МККК |
Алиев: Это достойный ответ тем, кто пытается бросить тень на энергопотенциал Азербайджана |
«Считают, что я забыл об этом. Нет, я ничего не забываю». Алиев ждет через неделю итогов расследования инцидента в Гядабейском районе |
Главное Экономика

Продажи российской нефти упали до минимума с февраля

Продажи российской нефти упали до минимума с февраля

За неделю, завершившуюся 9 июля, экспорт российской нефти сократился до 2,86 миллиона баррелей в сутки, что более чем на миллион баррелей меньше, чем в предыдущие периоды. Это стало минимальным значением с февраля 2023 года.

Об этом со ссылкой на данные систем отслеживания судов сообщает Bloomberg.

Основной объем падения пришелся на западные порты, причем на этот раз ситуация не связана с ремонтами, что стало причиной снижения поставок две недели назад.

Ситуация не повлияла на европейский рынок ввиду незначительного числа покупателей, но стала ощутимой в Азии. Совокупный объем экспортных пошлин в указанный период снизился на 29 процентов по сравнению с предыдущей неделей. При этом объемы переработки внутри страны выросли до максимума за последние 12 недель.

Теги:
Из этой рубрики
Продажи российской нефти упали до минимума с февраля
Экономика

Продажи российской нефти упали до минимума с февраля

2023/07/12, 11:04
В Азербайджане приостановлено действие лицензий почти 200 страховых посредников
Экономика

В Азербайджане приостановлено действие лицензий почти 200 страховых посредников

2023/07/12, 10:49
SOCAR стал спонсором "Галатасарая" (видео)
Экономика

SOCAR стал спонсором «Галатасарая» (видео)

2023/07/11, 21:58
Алиев: Это достойный ответ тем, кто пытается бросить тень на энергопотенциал Азербайджана
Экономика

Алиев: Это достойный ответ тем, кто пытается бросить тень на энергопотенциал Азербайджана

2023/07/11, 20:27
Президент Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море
Экономика

Президент Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море

2023/07/11, 19:21
Президент Азербайджана указал на благоприятное географическое положение страны
Экономика

Президент Азербайджана указал на благоприятное географическое положение страны

2023/07/11, 19:13
Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет
Экономика

Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет

2023/07/11, 18:17
Президент Азербайджана заявил о высоком уровне профицита внешнеторгового баланса страны
Экономика

Президент Азербайджана заявил о высоком уровне профицита внешнеторгового баланса страны

2023/07/11, 18:06
Азербайджан и Венгрия близки к заключению газового контракта
Экономика

Азербайджан и Венгрия близки к заключению газового контракта

2023/07/10, 23:07