Продажи российской нефти упали до минимума с февраля

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За неделю, завершившуюся 9 июля, экспорт российской нефти сократился до 2,86 миллиона баррелей в сутки, что более чем на миллион баррелей меньше, чем в предыдущие периоды. Это стало минимальным значением с февраля 2023 года.

Об этом со ссылкой на данные систем отслеживания судов сообщает Bloomberg.

Основной объем падения пришелся на западные порты, причем на этот раз ситуация не связана с ремонтами, что стало причиной снижения поставок две недели назад.

Ситуация не повлияла на европейский рынок ввиду незначительного числа покупателей, но стала ощутимой в Азии. Совокупный объем экспортных пошлин в указанный период снизился на 29 процентов по сравнению с предыдущей неделей. При этом объемы переработки внутри страны выросли до максимума за последние 12 недель.