Госдеп США заявил о возможных условиях для передачи Турции F-16

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что власти Соединенных Штатов не гарантируют того, что члены конгресса не обяжут Турцию выполнить некоторые условия для одобрения поставки в страну истребителей F-16, сообщает ТАСС.

Миллер отметил, что не может дать гарантии о продаже истребителей Турции, ведь он не может говорить от имени членов конгресса США.

Он подчеркнул, что ведомство поддерживает продажу F-16 Турции и планирует двигаться в этом направлении, но в рамках продажи существуют аспекты, которые должны быть одобрены конгрессом США.

Он добавил, что американская сторона заинтересована в сделке, а госсекретарь Энтони Блинкен множество раз обсуждал с Анкарой вопрос продажи истребителей.