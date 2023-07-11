Лавров поражен скоростью отказа от нейтралитета Финляндией и Швецией

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Москва предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на возможность расширения Североатлантического альянса.

Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, передает ТАСС.

«Шаги мы предпринимаем адекватные, и смею вас заверить, заблаговременные», – отметил министр, отвечая на вопрос о том, какие шаги предпринимает Россия в свете возможности вступления в НАТО новых стран, таких как Украина и Швеция.

По его словам, РФ поразило, с какой скоростью Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета ради вступления в НАТО.

«Поразила та скорость, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал их относительно самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене», – отметил министр.