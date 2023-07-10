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Эрдоган выдвинул неожиданное условие Швеции

Эрдоган выдвинул неожиданное условие Швеции

Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия по тому, чтобы сделать Турцию полноправным членом ЕС.

Такое новое условие для ратификации заявки Швеции для вхождения страны в состав Североатлантического альянса выдвинул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

Эрдоган добавил, что расскажет о новом условии Анкары в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля. Вместе с тем он добавил, что последнее решение о вступлении Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

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Эрдоган выдвинул неожиданное условие Швеции
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