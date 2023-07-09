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Макрон против открытия офиса НАТО в Токио

Макрон против открытия офиса НАТО в Токио

Открытие офиса НАТО в Токио остается под вопросом из-за позиции французского президента Эмманюэля Макрона, который выступает против инициативы, сообщает телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники.

NHK отмечает, что для этого необходимо согласие всех стран — членов альянса. Тема будет обсуждаться на предстоящем саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Япония не входит в НАТО и исключает возможность вступления в блок, но премьер-министр Фумио Кисида будет участвовать в мероприятии.

По данным телеканала, Макрон донес свою позицию до генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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