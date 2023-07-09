Фидан обсудил с Лавровым зерновую сделку, войну в Украине и возвращение командиров «Азова»

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки и последние события вокруг украинского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провёл в воскресенье телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудили последние события на Украине и ситуацию со стамбульской зерновой сделкой», — сказано в сообщении.

Согласно информации МИД России, стороны также обсудили возвращение командиров батальона «Азов» в Украину.

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением командиров «Азова» из Стамбула в Киев», — указали в министерстве.

Лавров в ходе беседы также отметил «деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Киеву».

«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Украине», — заявили в ведомстве.