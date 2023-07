В ООН указали на важность вклада азербайджанских дипломатов в укрепление мира

Постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поделилась в соцсети «Твиттер» своими мыслями в связи с профессиональным праздником сотрудников дипломатических служб Азербайджана.

«По случаю Дня дипломатической службы Азербайджана искренне поздравляю сотрудников Министерства иностранных дел.

Ваш жизненно важный вклад в продвижение многосторонности, диалога, мира и сотрудничества очень важен для построения более светлого и благополучного будущего для всех», – отметила представительница ООН.

On #DiplomaticServiceDay, I extend warm congratulations to the dedicated employees of @AzerbaijanMFA .

Your vital contributions in promoting multilateralism, dialogue, peace & cooperation are crucial for building a brighter & more prosperous future for all.

— Vladanka Andreeva (@Vladanka_A) July 9, 2023