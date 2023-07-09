Байрамов ответил на заявление Захаровой по Лачинской дороге

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За последние два с половиной года, а также за время 30-летней оккупации мы слышали десятки, сотни, даже тысячи различных призывов.

Об этом в беседе с журналистами сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя заявление руководителя пресс-службы МИД России Марии Захаровой относительно Лачинской дороги.

«Конечно, необходимо слушать эти призывы. Важно анализировать. И мы это делаем, даем адекватные реакции. Я думаю, что время показало, что для того, чтобы развиваться и решать вопросы в правильном направлении, азербайджанская сторона должна принимать и принимает системные меры. Азербайджанское государство имеет свою точку зрения на решение вопросов с соблюдением норм и принципов международного права. Мы проводим нашу политику не руководствуясь чьими-то призывами, а исходя из наших национальных интересов. Мы уверены, что эта политика принесет положительные результаты», – отметил глава МИД.