Катастрофические последствия непогоды в Дели

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В индийской столице Дели сильнейшие за последние 20 лет ливни привели к гибели одного человека и разрушению 15 зданий. Об этом сообщает NDTV, ссылаясь на пожарную службу города.

По данным телеканала, сильнее всего пострадал район Коннот-Плейс, в котором много деловых и коммерческих центров. 58-летняя женщина погибла, когда из-за сильного дождя на неё рухнула стена колледжа. Стена другого учебного заведения, падая, повредила примерно 15 автомобилей и около десятка мотоциклов и скутеров.

Метеорологический департамент Индии прогнозирует в Дели сильные дожди в течение двух-трёх дней.