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Узбекистан выбирает президента

Узбекистан выбирает президента

Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10784 избирательных участках. Об этом информирует ТАСС.

«9 июля в 08:00 часов (07:00 – бак.вр.) по местному времени открылись все 10784 избирательных участка», — говорится в сообщении.

Исключение составили 56 участков в 39 зарубежных странах, организованных при дипломатических и других представительствах республики.

Отмечается, что голосование завершится в 18:00 по местному времени (17:00 – бак.вр.).

В выборах участвуют четыре кандидата:

действующий президент Шавкат Мирзиёев от Либерально-демократической партии, Улугбек Иноятов от Народно-демократической партии, Абдушукур Хамзаев от Экологической партии, Робахон Махмудова от Социал-демократической партии«Адолат» («Справедливость»).

Это первые выборы с момента принятия поправок в Конституцию страны, уточняет РБК. Согласно поправкам, срок президентских полномочий увеличился с пяти до семи лет, при этом для Мирзиёева срок не обнулится. С учетом нормы о возможности снова участвовать в выборах, занимающий пост президента с 2016 года Мирзиёев может оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.

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