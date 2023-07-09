Снова протесты в Израиле

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Израильская оппозиция в 27-й раз проводит в субботу вечером массовые еженедельные акции протеста против судебной реформы.

Несколько десятков демонстрантов после завершения основного митинга перекрыли шоссе Аялон в восточной части города, сообщает газета The Times of Israel.

В ходе демонстрации в Тель-Авиве участники скандировали лозунги в защиту демократии, размахивали израильскими флагами и требовали от властей прекратить продвижение судебной реформы. По подсчетам организаторов, в протестной акции в городе приняли участие порядка 180 000 человек.