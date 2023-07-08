В Иране произошло нападение на участок полиции, двое погибших

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Двое сотрудников полиции погибли в результате вооруженного нападения неизвестных на полицейский участок в провинции Систан и Белуджистан.

Как заявил официальный представитель полиции Ирана Саид Монтазер оль-Махди, все четверо нападавших были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов.

«Террористы стали стрелять в полицейских. <…> На предложение сдаться ответа не последовало, поэтому все четверо нападавших были убиты, – приводит слова Монтазера оль-Махди агентство IRNA. – В результате этого террористического акта погибли двое сотрудников полиции».

Нападение произошло в городе Захедан, административном центре провинции, около 07:15 по местному времени. По словам прокурора города, несколько злоумышленников приблизились к полицейскому участку, после чего двое нападавших привели в действие взрывные устройства. Остальные зашли в здание участка и открыли огонь из стрелкового оружия. В свою очередь заместитель губернатора Систана и Белуджистана Алиреза Мархемати заявил, что злоумышленники перед тем, как зайти в полицейский участок, забросали вход гранатами.