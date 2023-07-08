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Пожар на горно-лесистой территории в Хызинском районе взят под полный контроль (обновлено)

Пожар на горно-лесистой территории в Хызинском районе взят под полный контроль (обновлено)

Благодаря оперативным мерам сил Госслужбы сил пожарной охраны МЧС пожар, произошедший в районе с труднопроходимым горно-лесистым рельефом вблизи села Тыхлы Хызинского района, взят под полный контроль.

Об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.

В результате самоотверженности пожарных предотвращено распространение огня на лесную территорию.

В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению тлеющих очагов.

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На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в районе с труднопроходимым горно-лесистым рельефом вблизи села Тыхлы Хызинского района.

Как сообщили в МЧС, в связи с поступившей информацией в район были привлечены силы Государственной противопожарной службы.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара. Ветер затрудняет операции по тушению.

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