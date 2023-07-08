В Тбилиси сорвали проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества

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Тысячи противников проведения в Тбилиси у озера Лиси фестиваля ЛГБТ-сообщества в субботу прорвали полицейский кордон и прошли к месту, где должно было состояться мероприятие.

По информации СМИ, полицейские на автобусах вывезли с территории представителей ЛГБТ-сообщества, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что члены сообщества в рамках недели борьбы с гомофобией провели в Тбилиси два закрытых мероприятия и намеревались в субботу завершить свою акцию фестивалем на открытом воздухе.

В результате противостояния с многочисленной толпой полицейские задержали более десяти человек.

Как заявил журналистам один из лидеров общественной организации «Грузия прежде всего» Вато Шакарашвили, население православной Грузии против пропаганды ЛГБТ-сообщества.

«К сожалению, ЛГБТ-сообщество поддерживают не только зарубежные дипломаты, но и наш президент Саломе Зурабишвили, выступившая с призывом не препятствовать проведению мероприятия. Мы выполнили свою задачу и не позволили противникам нашего народа устанавливать свои правила», – сказал он.