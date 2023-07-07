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Алиев назвал страну, заблокировавшую антиазербайджанский пункт в документе саммита Франкофонии

Алиев назвал страну, заблокировавшую антиазербайджанский пункт в документе саммита Франкофонии

Азербайджан и Албания создали особую динамику в двусторонних отношениях, основанную на дружбе и взаимной поддержке.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем, передает Азертадж.

«Мы активно работаем в рамках международных организаций, поддерживая друг друга, прежде всего в ООН и Организации исламского сотрудничества. В то же время мы очень благодарны Албании за поддержку Азербайджана в тех организациях, где Азербайджан не представлен», – подчеркнул глава государства.

«Я уже выразил благодарность господину президенту и правительству Албании за поддержку Азербайджана во время прошлогоднего саммита Франкофонии, где одна из стран-членов организации попыталась добиться принятия и включения пункта антиазербайджанского содержания в итоговый документ. Именно Албания заблокировала эту попытку.

Это была демонстрация дружбы, демонстрация твердой приверженности основным принципам международного права, территориальной целостности и суверенитета стран. Так что даже в тех организациях, где Азербайджан не может защитить себя, у нас есть такой брат, как Албания, который сделает это. И мы очень благодарны за это», – отметил глава государства.

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