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В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров

В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров

В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров.

Об этом сообщает издание Dawn.

Асиф Бхатти, 45-летний преподаватель университета и местный альпинист, который оказался в беспомощном положении из-за снежной слепоты в высокогорном хребте Нанга Парбат в Пакистане, сумел благополучно добраться до базового лагеря через пять дней.

Каррар Хайдри, секретарь пакистанского клуба «Альп», подтвердил информацию и сообщил, что Асиф Бхатти в воскресенье был вынужден остаться в 4-м лагере на высоте 7500 метров из-за снежной слепоты при попытке восхождения на гору высотой 8 126 метров.

Бхатти намеревался подняться на вершину с командой иностранных альпинистов. Он связался с другими участниками экспедиции, чтобы попросить о помощи, азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлу, получив сообщение от Бхатти, поспешил ему на помощь.

Лишь в четверг вечером всем альпинистам удалось добраться до базового лагеря.

Представитель Бхатти выразил благодарность всем участникам спасательной операции, особого отметив мужество азербайджанского альпиниста.

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