Макрон заявил о восстановлении порядка после гражданской войны

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Порядок во Франции после гражданской войны в пригороде крупных городов восстановлен. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в четверг, 6 июля, передает телеканал BFM.

«Порядок восстановлен. Мы намерены принять важные решения в течение ближайших недель, которые будут рассчитаны на длительное время», – сказал он.

Макрон заявил о необходимости обратить внимание на глубинные причины гражданской войны в стране.

«Мы стали свидетелями сложного момента в жизни нашей страны. Сейчас первая реакция – это порядок и покой, общенациональное согласие. Необходимо обратить внимание на глубинные причины», – отметил французский лидер.

Президент Франции выразил мнение, что в обществе наблюдается дефицит авторитета, начинающегося с семьи.