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Лукашенко считает выпады в отношении мусульман «безмозглыми» и «тупыми»

Лукашенко считает выпады в отношении мусульман «безмозглыми» и «тупыми»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с белорусскими и иностранными СМИ заявил, что не исключает начала гражданской войны в странах Евросоюза. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что не хотел бы начала гражданской войны в ЕС, потому что Беларусь находится в центре Европы.

«Поэтому не дай Бог за забором где-то что-то вспыхнет. Ну вот как в Украине. И что, нам хорошо от этого? Нам очень плохо», — прокомментировал президент.

Также Лукашенко обвинил властей Франции в неумении урегулировать ситуацию с беспорядками.

«Во Франции уже давно можно было бы всё это погасить, если бы не упёртость какая-то властей», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что европейские политики сами создают проблемы, которые могут стать причиной будущей гражданской войны. Глава Беларуси считает выпады в отношении мусульман «безмозглыми» и «тупыми».

«Не надо на ровном месте создавать проблемы, которые могут явиться причиной будущей гражданской войны», — заключил он.

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