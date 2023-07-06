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IndiGo запускает прямые авиарейсы по маршруту Дели-Баку-Дели

IndiGo запускает прямые авиарейсы по маршруту Дели-Баку-Дели

Индийский лоукостер IndiGo уже с 11 августа запускает ранее заявленные прямые авиарейсы по маршруту Дели-Баку-Дели.

Полеты по данному маршруту будут выполняться раз в неделю, из Дели в Баку пятницу, обратный вылет из Баку – в субботу.

Длительность полета из Дели в Баку составит 5 часов, обратно – 4 часа.

IndiGo намерена расширить международное сообщение за счет 6 новых направлений и 174 новых еженедельных рейсов. Общее количество международных направлений увеличится с 26 до 32.

В конце июля – начале августа прямые рейсы из Мумбаи будут выполняться в Найроби (Кения) и Джакарту (Индонезия). В августе будут запущены рейсы из Дели в Тбилиси (Грузия) и Баку (Азербайджан), а в сентябре – в Ташкент (Узбекистан) и Алматы (Казахстан).

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