Контртеррористическая операция в Карабахе докажет Пашиняну то, в чем он упорствует

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Порой, слушая заявления высокопоставленных лиц Армении, в особенности, премьер-министра Никола Пашиняна, возникает устойчивое ощущение того, что в «стране камней» в средней школе, кроме сказок о «геноциде, великой Армении» и «про белого бычка», других предметов не проходили.

И даже по окончании школы, некоторые даже учились в университетах и ныне занимают высокие посты, эти люди за основу основ берут лишь пройденные в детстве сказки. В последнее время сказка «про белого бычка» по рейтингу занимает более высокое место, чем миф о «геноциде».

Мы неоднократно убеждались в, мягко говоря, неправдивых заявлениях армянской стороны и не раз разоблачали их вранье, буквально тыкая их носом в экскременты собственной лжи. Это было на протяжении всего армяно-азербайджанского конфликта, было и во время 44- дневной войны, продолжается до сих пор. Апогеем бессовестной лжи соседей являлось утверждение о том, что в Карабахском регионе «собственную безопасность» обеспечивает «армия обороны», и вооруженные силы Армении не находились на оккупированных азербайджанских территориях.

Однако, как говорится, шила в мешке не утаишь, и летом прошлого года секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян вынужден был признать неопровержимую истину. В своем интервью армянским СМИ, он отметил, что с 1 сентября 2022 года ВС Армении будут выведены с территории Азербайджана. И тут же, параллельно с этим сообщил, что «во время войны ряд частей ВС РА пришли на помощь армии обороны НК».

Таким образом, Григорян нагло и цинично пытался доказать, что ВС Армении появились на нашей территории лишь во время войны, а до этого призывники из Армении не проходили военную службу в Карабахе.

Фактически Григорян сморозил глупость, забыв о том, что еще за два года до начала 44-дневной войны армянские СМИ, переполненные «гордостью» сообщали, что «сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот решил пройти воинскую службу в Карабахе».

«Я решил сам написать заявление и провести службу в Карабахе. Я всегда считал, что единственным способом мира является усиление армии», — заявлял тогда он.

Как видим, нам даже и не нужно было опровергать ложь Григоряна, так как это «задним числом» сделал Ашот Пашинян. И это всего один пример патологической лжи, которая бок о бок идет с представителями «древнейшей нации» на протяжении всей истории. Впрочем, это никоим образом не смущает «великих созидателей», и сказка «про белого бычка» актуально и сегодня.

На сей раз (точнее, в очередной раз) старую песню об «ихтамнетах» на армянский лад затянул Никол Пашинян. «У Армении нет вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха», – заявил он.

«Необоснованные обвинения в адрес Армении со стороны Азербайджана не прекращаются. В частности, Баку продолжает требовать от Еревана вывода армянских подразделений. И это при том, что у Армении в Нагорном Карабахе нет военнослужащих», – соврал премьер на заседании правительства. И добавил, что в «арцахе» действует лишь «армия обороны».

Знаем, что бесполезно, но наш долг еще раз напомнить армянскому капитулянту, что в настоящее время такой административной единицы, как Нагорный Карабах не существует.

Кроме того, Пашинян, видимо, «забыл» об уничтожении 27 июня четырех членов незаконных вооруженных формирований, двое из которых оказались военнослужащими из Армении. Именно два «груза 200» прямиком направились в Армению. И все утверждения армянской стороны, что, мол, родители погибших террористов хотел захоронения их тел в Ераблуре, не более, чем попытка пустить пыль в глаза.

Есть еще один немаловажный аспект. Армения ежегодно из госбюджета 300 миллионов долларов карабахским сепаратистам. Это довольно приличная сумма для социально-экономического обеспечения сепаратистских элементов, учитывая их численность в 20-25 тысяч человек.

Ясно, что не вся сумма расходуется по назначению: часть удачно оседает в карманах главарей сепаратистов, другая – идет на вооружение незаконных бандформирований, в составе которых, как уже отмечалось, присутствуют и военнослужащие из Армении.

Напоследок, хотелось бы обратить внимание еще на один штрих. Пашинян, говоря о том, что в Карабахском регионе есть «армия обороны», совершил большую ошибку.

По сути, ему пришлось выбирать из двух зол наименьшее. Большим злом было бы признание наличия военнослужащих из Армении. И как ему кажется, меньшее зло – это «армия обороны». И здесь возникает интересная ситуация:

1. Пашинян признает, что Карабах – это Азербайджан.

2. Пашинян признает, что на территории Азербайджана присутствует «армия обороны» – армянские НВФ.

В таком случае, Баку имеет полное право в соответствии с отечественным законодательством и на основе международного права уничтожить эти бандфомирования. Или же сложить оружие, и надеяться, что часть из них будет амнистирована. А если же сепаратисты продолжать играть в «армию обороны», то после проведения контртеррористической операции Ереван сможет воочию убедиться, сколько военнослужащих из «страны камней» вернутся из Карабаха в Армению. Только вернуться они в цинковых гробах…

Фарид Теймурханлы