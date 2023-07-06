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Представитель Партии свободы Мартиники: Франция никогда не была демократической

Представитель Партии свободы Мартиники: Франция никогда не была демократической

«Франция никогда не была демократической. Вот как они построили стратегию. Они распространяют выгодную для них информацию в социальной сети, создают свой имидж».

Об этом представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кароль сказал на пресс-конференции после «круглого» стола в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, проведенной в Центре анализа международных отношений.

По его словам, ситуация во Франции обострилась из-за пенсионной реформы, а затем в связи с убийством 17-летнего алжирца.

«Власти хотят показать, что могут делать все, что хотят, но уже не справляются с ситуацией», — цитирует Кароля АПА.

Президент Ассамблеи Французской Полинезии (Французская Полинезия) Энтони Жерос отметил, что французское правительство не выплатило компенсацию за ущерб, причиненный народу его страны, в частности, за ущерб, нанесенный окружающей среде и здоровью населения.

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