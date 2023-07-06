Люк Фрэнсис Кэрол: Стратегия Парижа – заменить коренных жителей Мартиники французами, это геноцид

Франция совершила геноцид против коренных народов и экспортировала тысячи рабов. Об этом заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол во время выступления на конференции «На пути к полной ликвидации колониализма».
По его словам, «эти люди родились свободными, а затем были порабощены Францией, которая утверждала, что продвигает права человека».
«Стратегия французского правительства состоит в том, чтобы заменить коренных жителей Мартиники французами, это геноцид, это изменение демографической ситуации», – добавил он.